Ik geloof dat ik weet waarom er die tegenstelling is tussen wij ( het westen ) en zij ( Midden Oosten ).

Dat heeft te maken met het geheugen. Ergens in het jaar 0 hebben wat Joden ( volgens overlevering dan ) Jezus vermoord. Dat herinneren zij zich heel goed alsof het de dag van gisteren was. En ze weten ook dat ooit ergens dat stuk woestijn van hun was.

Wij weten niet eens meer hoe het 80 jaar geleden hier is misgegaan. En wij zeggen altijd wel 'dit nooit meer' maar waarom weten we dus niet.

Overigens hoop ik wel dat die journaliste die de haatbaard nogal vervelende vragen stelde goed op haar gezondheid let. Dat is na dat optreden wel nodig denk ik zo. Haatbaarden will be haatbaarden.