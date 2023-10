USS Bataan Amphibious Ready Group & 26th Marine Expeditionary Unit

Ja, even over die Amerikaanse troepenbewegingen. In de Pentagon-persverklaring lezen we dat "Today, Secretary Austin placed approximately 2,000 personnel and a range of units on a heightened state of readiness through a prepare to deploy order, which increases DoD's ability to respond quickly to the evolving security environment in the Middle East. No decisions have been made to deploy any forces at this time. (...) Additionally, he approved a deployment extension for the Gerald R. Ford Carrier Strike Group in the U.S. Naval Forces Europe-Africa/Sixth Fleet Area of Operations." We vermoeden dat die troepen mariniers betreffen van de USS Bataan Amphibious Ready Group's (wiki) Special Operations Capable 26th Marine Expeditionary Unit (wiki). Want die groep koerst gestaag naar de Levant.

Later op de dag verklaarde Bidens NSC John Kirby tegenover CNN dat er geen onmiddellijke intentie is voor Amerikaanse grondtroepen in Israel, maar dat het "is really about sending a signal of deterrence. We don’t want to see this conflict escalate and widen. There are no plans or intentions to put US boots on the ground in combat in Israel." Als Biden morgen nog leeft bezoekt hij morgen Israel, en een eventuele IDF-grondinvasie van Gaza wordt sowieso uitgesteld tot na zijn bezoek.

Enfin, u bent weer bij. We gaan live:



Update 16:27 - Koning van Jordanië laat er geen onduidelijkheid over bestaan: "Er komen geen Palestijnse vluchtelingen naar Egypte, en geen vluchtelingen naar Jordanië. Dat is een rode lijn."

Update 16:31 - Acteur Mel Gibson behoudt veldoverzicht, roept op tot steunt voor ARMENIËRS.

Update 16:39 - Hezbollah publiceert nog twee nieuwe foto's van door Israel gedode militanten.

Update 16:48 - Hey, ook Fatah-kledij te zien bij infiltranten en ontvoerders op bodycams van 7 oktober. Dat is Westbank Abbas' z'n partij. Op dit moment niet te verifiëren of het een Hamas-trucje is of niet.

Update 16:56 - Wellicht in de herhaling want al van 14 oktober, maar deze must-read van Douglas Murray: "Britain must stand up against those who support Hamas."

Update 16:57 - En ook nog even over het toegestane niveau in de NRC. Columniste Karin Amatmoekrim: "Dat er cocktails in Soho House Tel Aviv geserveerd kunnen worden, en niemand eraan herinnerd wordt dat het gebouwd is op gestolen grond." Lieverd Tel Aviv was letterlijk een lege duin die door joden is gekocht van Palestijnse grootgrondbezitters. Dat is dus je brein op Amerikaans discourse.

Update 17:26 - Indrukwekkende nieuwe video van IDF-pantsereenheden en infanteristen nabij Gaza. "In the 252nd Sinai Reserve Division, some 120% of reservists have shown up for duty according to the IDF, meaning many troops have arrived at the army’s assembly areas even without receiving a formal order." De moraal is hoog, dus.

Update 17:30 - IDF woordvoerder Lt. Col. Richard Hecht op video tegen de BBC: "There is no humanitarian crisis in Gaza. We’ve asked people to move. There is water & there is electricity." Even los van elk waardeoordeel verder, dat is niet waar maat.

Update 17:57 - IAF voert aanvallen uit op Hezbollah-doelen.

Update 19:05 - 'Flinke knallen' in Tel Aviv nu

Zelfs in Londen haten ze "Queers for Palestine". Benieuwd naar Hamas' Gaza nu

Deze Queer wel altijd de moeite waard:

