: Tja, de huidige maatregelen zijn een strafexercitie voor mensen die wat gespaard hebben en dat in stenen hebben gestopt. Dacht die minister nou echt dat mensen hun inkomsten gaan weggeven en ook nog rechten gaan inleveren?

Waar ik huiverig voor ben is dat het schoftentuig in Den Haag binnenkort gaat graaien in de overwaarde van verkochte huizen. 1 grote natte droom voor een graaiende overheid. En anders gaan ze wel graaien in iemand spaargeld. Ook al is daar allang belasting over betaald of het is iemands pensioen; waar hard voor gewerkt en gespaard is.

Maar we gaan het zien, de kiezers geven het tuig een mandaat.