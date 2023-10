U heeft niks te verbergen, u bent ook (júíst) vóór de bestrijding van kinderporno, u hebt er alle vertrouwen in dat een voorstel van de EU helemaal niet door lobbyisten is bedacht en u krabt zich ook niet achter de oren over dat ons kabinet moties van de Tweede Kamer negeert en gewoon tekent bij het kruisje. Dus hoeft u ook niet naar deze hoorzitting te luisteren, waarin experts meer gaan vertellen over dit voorstel van de Europese Commissie om stiekem al uw privéchats te lezen omdat er kansje is dat u misschien wel kinderporno deelt. Of een mening. Die niet gewenst is. Allemaal bangmakerij, de Europese Commissie weet heus wel wat goed voor u is!

PS: Hoorzitting is al tijdje aan de gang maar topic even wat later ivm 'de actuele gebeurtenissen', terugkijken kan tevens ook via deze link, BoF-draadje daarrr.