We beginnen dit topic even met een citaat uit een uitgelekt voorstel van de Europese Commissie: "whilst of great importance, none of [the fundamental rights to respect for privacy, protection of personal data and to freedom of expression and information are] absolute and they must be considered in relation to their function in society." Dat leest u goed. De Europese Commissie vindt uw grondrechten op privacy en vrijheid van meningsuiting best belangrijk, MAARRR... en zoals altijd kun je dan alles wat vóór die maar was in de prullenbak gooien. De Europese Commissie vindt namelijk andere dingen nog veel belangrijker dan uw grondrechten op privacy en vrijheid van meningsuiting.

Onder het mom van 'bestrijding van kündürpürnü' werkt de EU al langer aan het gluren in uw privéchats. Met dit voorstel worden alle aanbieders van communicatie (zoals Signal, Whatsapp, zeg maar alle apps waar u uw naaqtfoto's in stuurt) gedwongen de overheid de mogelijkheid te geven om, als de overheid dat nodig vindt, mee te lezen in al uw apps. Dat zou dus in feite het einde van end-to-end encryptie betekenen, of zoals Europarlementariër Moritz Körner het noemt: een Stasi 2.0. En dat allemaal, terwijl het volstrekt onduidelijk is of deze aantasting van de grondrechten überhaupt wel zin heeft in de bestrijding van de misdaad. Het is maar goed, dat Nederland dit soort akelige vrijheidsberoving nog kan vetoën. Toch? TOCH? TOOOOOOOOCH?

INSTANT UPDATE: Nu persco Europese Commissie