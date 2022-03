Ik snap dat ik vast niet overzie hoe complex het is, maar ik zou het wel gezond vinden als jurisprudentie op een bepaald moment vervalt of in een herziene wet vastgelegd moet worden.

Als ze dan toch zo graag een systeem willen bouwen, gebruik de beschikbare data om jurisprudentie na 8 jaar te markeren voor 'te herzien'. Dan is er twee jaar de tijd om te herzien wat er mee gedaan is (is er nieuwere jurispudentie gebouwd op deze casus) en te besluiten over vervolgstappen. Dan kan het in de wet worden vastgelegd. Als het niet belangrijk genoeg is voor vervolg, verloopt de relevantie.

Dwingt Den Haag om ook eens te doen waar ze mee bezig horen te zijn (wetgeving bekijken, controleren en verbeteren waar nodig) en voorkomt dat jurisprudentie uit het stenen tijdperk enige invloed heeft op de moderne wereld.