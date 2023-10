Vraag 1: aan de burgemeester van Rotterdam

Naar aanleiding van deze prangende kwestie.

Laatste liveblog:

Hierrr.

Collectebusje:

Vraag 2: aan u allen

Na de breek

MAAR WAAROM DAN?

A) Er is een bende Chinese kwarkdieven actief

B) Staking Quarck Producers Guild teistert Hollywood

C) Slechte kwarkoogst in zomer 2023 in verband met wisselvallig weer Noord-Limburg

D) Aanvoer kwark verloopt uitsluitend via stukje A12 bij Den Haag

E) Henk Krol maakt sinds april 2022 deel uit van het bestuur Kwarkfabrieken Nederland

F) Sabotage door Kwark Defence Force

G) Sinister complot van kwaadaardige elite

H) Een vrij onzinnige reden, namelijk:

I) Mensen eten graag een bakje kwark

HET IS VERDOMME I

Burp

Gelukkig, toch een inhaakkaartje