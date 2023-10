We moeten dit toch even doen. Want soms zijn er van die dagen dat GeenStijl laat zien dat het met een handjevol bloggers meer kan dan doen alle systeempers bij elkaar. RTL slaapt, de NOS doet in het weekend alleen sport en de Vlaamse kartelkranten houden niet Israël DUS MOETEN WIJ HET MAAR WEER DOEN. Livebloggen alsof het hele vrije westen er van af hangt. En dat is ook een beetje zo. Gecureerd maar niet gefilterd laten we zien wat er in de Echte Wereld gebeurt, het zoet en het zuur. De ontwikkelingen terwijl ze gebeuren en de beelden die daarbij horen - ook als het schuurt. Want de wereld, die is niet fraai. Help ons zoeken, sorteren, filteren en schrijven. Steun de stijlloze liveblogs. Word GEENSTIJL PREMIUM LID of doneer HIERRR. DANK!