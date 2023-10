Het is een al te geromantiseerd beeld van de weerbarstige, lelijke, gruwelijke werkelijkheid. Alleen al het idee dat je een scherp onderscheid kunt maken tussen kruid en onkruid... Dat is beeldspraak voor het onderscheid tussen goed en kwaad, iets waar het CDA uit de aard der zaak vaak aan refereert. Maar de kwestie is uiteraard dat wat de één goed vindt de ander als het kwaad kan zien. Maar met die aandacht gaat het helemaal mis. Wiens aandacht? En waaruit bestaat die aandacht dan? En voelt het kruid of het onkruid aan of het aandacht krijgt of niet? En of die aandacht komt van de deugdzamen dan wel van de ondeugdzamen?

Ja, een rozenstruik bloeit maximaal als de tuinman juist bemest en goed snoeit. Maar het was nooit de bedoeling van die plant om zo overdadig te bloeien. Het was de aandacht die door kruisen en enten zo'n gecultiveerde soort überhaupt creëerde. En zonder aandacht gaat die roos dood en wordt overwoekerd door wat de tuinman onkruid noemt.

Het Kwaad is niet het onkruid, het Kwaad is de gecultiveerde plant van die andere tuinier, een plant die ook de juiste bemesting nodig heeft en op tijd moet worden gesnoeid om mooi te kunnen bloeien.