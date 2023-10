FOTO (ANP) - Dries Roelvink met zijn beroemde gehaktballen EN EEN KARTONNEN DRIES ROELVINK

Dit was het dan. De slag om de McKroket is dan misschien wel gewonnen, maar de oorlog lijkt reeds verloren. Sinds de metingen in 2005 begonnen, was de vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland niet zo laag. Dat zegt Wakker Dier op Dierendag en die kunnen het weten want die lopen de hele dag over vlees te zeiken. We aten in 2022 nog maar 37,5 kilo vlees per persoon per jaar. 37,5 kilo! En dat, terwijl dat een jaar eerder nog 38 kilo was. En we weten allemaal wat er dit jaar gebeurt. En volgend jaar. En het jaar daarna. En het jaar daarna. En dan vragen ze zich in een SIRE influencer campagne in 2031 opeens af wie toch die they/them is die op zondag de tofu scheurt. HELP.

HOE LANG NOG?