Nou ja, God zij dank is het Gaybrapad wel mooi ingekleurd!

Laten we ons daar over verheugen, en laten we elkaar 'vast houden'. En wijsmaken, dat we in een lieve, veilige stad leven.

Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, en noem ze verder maar op, ze klampen zich lekker aan illusies vast, terwijl de ene steek- en schietpartij op de andere volgt.

Het is stand houden van illusies, dat is de core-business van het Nederlandse bestuur in onze tijd.