Vol verbazing sloegen we gisteren de krantjes open. Iedereen uitpakken met Rotterdam natuurlijk. Behalve de Volkskrant - er moet immers ook avocadolatte met havermelk gedronken worden. Iets met de bibliotheek, ook heel belangrijk als er net drie mensen uit het leven zijn gerukt door een idioot. Schrijft Pieter Klok: "Aan de andere kant was het – voor zover we het donderdagavond konden overzien – ook vooral een incident, een ontspoorde eenling. (...) We vinden het onze taak om emoties te beschrijven, maar niet om emoties te versterken." Jongens wat een hallucinante crack. Ten eerste zegt die eenling misschien wel heel veel over Nederland (over de GGZ, waarom zat hij niet in een kliniek, waarom waarschuwde het OM voor hem maar lieten ze hem vrij rondlopen, waarom heeft de verhuurder van het huis niet eerder ingegrepen, enzovoorts), ten tweede ZIJN ER OP WREDE WIJZE DRIE MENSEN OMGELEGD EN DAT LIJKT ONS VRIJ BELANGRIJK en tot slot: jezusmina hoe is het MOGELIJK dat een hoofdredacteur schrijft: "We vinden het onze taak om emoties te beschrijven, maar niet om emoties te versterken." En daarom, lieve mensen, komt u dus naar GeenStijl. Om gewoon te zien en te lezen wat er gebeurt in het land, ook rauwe en gruwelijke dingen, zonder dat een of andere kaasplak van een hoofdredacteur er met zijn zeefje voor is gaan hangen om voor de lezer te bepalen waar ze wel of niet volwassen genoeg voor zijn. De Volkskrant, WEGKIJKERS, fucking slappe zooi. Steun ons hier.

