Het is maar hoe je er naar kijkt. Het CBS meldt vandaag dat de dingen niet meer duurder worden, en ook niet goedkoper. Met een inflatie van 0,2% lagen de prijzen in september 2023 dus op het niveau van september 2022. Maar! Als de door het CBS ingevoerde wijziging van het berekenen van het prijspeil (op basis van echte energierekeningen ipv nieuw afgesloten contracten, zie daarvoor dit topic) al eerder was doorgevoerd en we nu niet Eneco-appels met Vattenfall-peren aan het vergelijken waren, was de inflatie maar liefst 7 procent. Dat is: heel hoog. Als u dus denkt 'hee maar als er geen inflatie is maar waarom voelt het alsof alles toch duurder wordt' dan bent u niet gek, maar dan bent u een vliegtuig. Aan de andere kant: u had dan toen we vorig jaar het inflatierecord van 14,5% aantikten wel moeten zeggen 'hohoho dit voelt toch meer als 7 procent'. Hoe dan ook. Alles is nog steeds pleuris duur als je het vergelijkt met twee jaar geleden. Maar er is ook goed nieuws: boodschappen waren in september namelijk 0,7% goedkoper dan een maand eerder. Ze zijn nog wel 10,0% duurder dan een jaar geleden. Albert Heijn bedankt!

