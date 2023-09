Kijkt zo werkt het dus. Er loopt een of andere hond los. Politie doet beestje begeleiden want loopt op de weg. Kind filmt het en kwakt dat met tekst 'verdwaalde wolf' op Snapchat. Kleine lettertjes 'hond' worden met een paar keer doorsturen grote lettertjes 'WOLF'. Vervolgens gaat Caroline van der Plas ermee aan de haal die dat zonder na te denken op X keilt met achterliggende gedachte dat we alle wolven in dit land naar de gaskamer moeten sturen. FAKENEWS, want is gewoon een blaffer. Iedereen voor niks in paniek. Tweet inmiddels stiekem verwijderd, maar Caroline heeft de angstklikjes weer binnen!

Actiegroep 'Geen Wolf' zegt ook: HET IS EEN HOND