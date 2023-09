Narratief van de 'naieve' jihadbruidjes:

"Ik wist van niks! Ik zat thuis en zorgde voor het huishouden en de kinderen! Ik verdien een tweede kans in Nederland!''

Een paar jaar geleden vervangen door een ander narratief (wegens totale ongeloofwaardigheid van eerste narratief:

"Ik heb me laten foppen door de 'gelikte' propaganda van IS op internet. Vanaf dag 1 dat ik in het kalifaat aankwam, zag ik dat het mis was en de werkelijkheid een heel andere was dan die propaganda op internet. Maar ja, toen kon ik niet meer weg, want dan zou ik mijn eigen leven riskeren. ''Ik was een dom gansje" (letterlijke woorden van ISer 'Mooie Angela' tijdens haar rechtszaakje). Ik verdien een tweede kans in Nederland!''

En na de terugkeer van ca 80 vrouwelijke IS ratten, gaat nu de terugkeer van de mannelijke ratten volgen. Dit is hun narratief:

"Ik was daar lasser''; ''Ik was schoonmaker in een ziekenhuis''; ''Ik heb er alleen maar Franse koekjes gebakken'' etc, etc. En uiteraard ook weer eindigend met: ''Nederland moet mij een tweede kans geven!''

De eerste mannelijke rat die zijn tweede kans heeft geëist was deze week al in het nieuws.

En net als Harald Doornbos raak ik ook steeds mismoediger van he Nederlandse 'beleid' mbt deze hele kwestie:

"Uiteindelijk moet NL zelf maar weten wat ze doet. Lage straffen, geen straffen, toneelstukken, jankboekjes, talkshowgasten - de dader ombouwen tot slachtoffer. Van mij mag het allemaal''

Nou, van mij mag het niet, maar je kunt er niets tegen doen, het gebeurt toch, en dat maakt dat je je machteloos en treurig voelt.