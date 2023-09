Dit is niet de "wtf?!?" du jour, maar de "wtf?!?" van de eeuw. Iedere keer wanneer je denkt dat het niet grotesker en absurder kan, komt er iets dat je moeiteloos in het ongelijk stelt. Ik weet dat hier een boze tegel gaan zitten bakken geen enkele zin heeft. Dat het er niet voor zal zorgen dat men te Den Haag het collectief verloren verstand zal terug vinden, en een keihard "Njet!" die kant uit zal sturen. Maar bij het lezen van zoveel onrecht, zoveel idiotie, komt mijn rechtvaardigheidsgevoel zodanig in opstand dat ik niet stil kan blijven.

Weet je wie ook "een tweede kans" gewild hadden, Yasin??? De Yazidi vrouwen en meisjes die jij en je maten onderling verkochten als ware het stukken vlees. De Yazidi kinderen die dood gemarteld werden terwijl hun ouders machteloos moesten toezien. De Yazidi mannen die massaal vermoord en in massagraven gedumpt werden terwijl jullie trots op de foto gingen met hun afgehakte hoofden aan een hek gespietst. En jij hebt het godvergeten gore lef om een tweede kans te vragen?!? Zulks kan alleen in je botte verstand opkomen indien je gespeend bent van ieder fatsoen, iedere vorm van beschaving. Iets dat jij en je kornuiten daar méér dan tentoongespreid hebben.

Het ergste van dit soort berichten is nog het totale gebrek aan ophef. Hier zou elk praatprogramma, iedere nieuwsuitzending mee moeten beginnen. Maar nee, niets van dat alles. Er zal wat plichtmatig over gemord worden, en daarna glas, plas, was. Denkt u zich eens in hoe het voor de in dit land aanwezige Yazidi vluchtelingen moet zijn. De kans dat ze hun beul - zou niet voor het eerst zijn dat iets dergelijks gebeurt trouwens - hier op straat tegenkomen terwijl hij de vermoorde onschuld speelt. Over een flagrante schending van hún rechten gesproken! Denk je veilig te zijn, haalt het land waar je naartoe vluchtte vanwege een misplaatste deugkramp je beulen nog net niet met staande ovatie binnen. Nederland zou zich de ogen uit het hoofd moeten schamen voor alleen al de overweging tot terug laten komen. Dat vond ik bij die haatparasols al, maar bij deze lieden zo mogelijk nog meer.

En hoe zit het met de veiligheid van de inheemse bevolking alhier? Want dat deze lieden wel hun wilde haren verliezen, maar niet hun streken, daar kun je vergif op innemen. Reken er maar op dat die met een verborgen agenda terug zullen komen. Als er op zeker moment één een grote biem doet, met ik weet niet hoeveel slachtoffers, wat dan? "Foutje, bedankt"? Zouden ze daar in Den Haag wel eens over nadenken?

Einde rant.

*De interne reactor tot bedaren brengen doet met een zakje verse boron