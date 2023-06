FOTO (ANP) - Niet (of wel) de vrouw uit het verhaal

Opvallende uitspraak vandaag in de rechtsstaat Nederland, waar het kabinet door rechters gedwongen wordt vrouwen uit IS-kampen te halen om ze vervolgens hun verdiende straf te laten uitzitten in onze verschrikkelijke gevangenissen. De rechtbank Rotterdam heeft namelijk de 37/38-jarige Nikki S. (staat voor Sterkenburg Sari) uit Berkel en Rodenrijs (die overigens niet is teruggehaald, maar zelf ontsnapt) vrijgesproken. Komt die quote uit het persbericht: "Wel is de verdachte ruim vijf jaar uit vrije wil in Syrië bij IS gebleven. Dat is buitengewoon verdacht, maar bewijs van deelneming aan IS levert het niet op. De rechtbank spreekt de verdachte daarom vrij. De volledige uitspraak wordt op een later moment gepubliceerd." Zo zien we het graag hoor. Ze was wel betrokken bij IS, maar had geen betrokkenheid bij IS. Die is gewoon vijf jaar lang alleen maar nette mensen tegengekomen en heeft lekker Pringles lopen vreten en Ajax zitten kijken. Koekoek.