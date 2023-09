Tot nimmer Saar

Ja, dit zagen we hier natuurlijk van mijlenver aankomen en riepen al tijden op tot de subiete verwijdering van 'Sarah' uit haar officiële rol als woordvoerder van de Ukraine Territorial Defense Forces voor het Westerse publiek. En voor de goede orde: dat had dus welgeteld niets te maken met het feit dat ze 'trans' is. En alles met het feit dat ze naast dat ze trans is overduidelijk een geesteszieke Oekraïense bekeerling was die haar gefragmenteerde psyche na een Amerikaans leven als pokerspeler, journalist en plaatselijke Democratische politicus/activist/"political operative" (?) nu bijeen hield door een onbevraagde, volledige toewijding aan de Oekraïense zaak.

Ze was verslaafd aan de aandacht en controverse die haar persoon genereerde, en genoot ervan te wijzen op de """transfobie""" van Russen en critici. Maar ze vloog te dicht bij de zon. En die afzichtelijke onderstaande video met VOLSTREKT ongekalibreerde teksten als "Next week, the teeth of the Russian devils will gnash ever harder, and their rabid mouths will foam in uncontrollable frenzy. (...) Russia's war criminal propagandists will all be hunted down (...)", met die geaffecteerde presentatie die letterlijk iedereen haat, kosten haar nu haar vleugels. Amerikaanse senator J.D. Vance stelde vragen en nu is de beslisboom die tot haar aanstelling leidde eindelijk omgezaagd.

Het Oekraïense MinDef op Twitter: "Junior Sergeant Sarah Ashton-Cirillo has been suspended from the duties of the spokesperson of the Ukraine Territorial Defense Forces while an investigation is underway. The statements of JSgt Ashton-Cirillo in recent days were not approved by the command of the TDF or the command of the AFU. (...) The command of the TDF will conduct an official investigation into the circumstances of these statements. Appropriate decisions would be taken."

Sarah, tot nimmer, maar bedankt voor de verwondering.

GODZIJDANK zijn we van deze hallucinante kitsch af