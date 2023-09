Als UKR steun wil houden, haal deze sociopaat dan in GODSNAAM uit officiële rol

Stafchef van de Amerikaanse strijdkrachten Generaal Mark Milley vijf dagen geleden tegen de BBC: "There's still a reasonable amount of time, probably about 30 to 45 days' worth of fighting weather left, so the Ukrainians aren't done. There's battles not done... they haven't finished the fighting part of what they're trying to accomplish." Kortom, nu nog zo'n 25 dagen voordat de modder je de aarde inzuigt, hoe groot je wielen ook zijn.

Afgelopen twee weken boekte Oekraïne in tegenstelling tot de weken daarvoor weer een aantal succesjes - zij het bescheiden. Het meest significante succes was vorige de Oekraïense verovering van Robotyne (maps). Sindsdien heeft Rusland tegenaanvallen en pogingen tot herovering gelanceerd, maar tot nu toe, zo lijkt het, zonder succes. Ook lijkt het plaatje Andriivka Zuid van Bakhmut heroverd door Oekraïne, en verschijnen er onbevestigde berichten dat Klishchiivka (maps) heroverd is.

Kortom, bescheiden succesjes die nog niet in de buurt komen van de herovering van sleutelstad Tokmak, laat staan een definitieve doorstoot naar het einddoel: de branding van de Zwarte Zee. En dat leidt tot tastbare spanning tussen Oekraïne en hoofdsponsor het Pentagon. Dat wist u al, maar gisteren schreef de Financial Times het opnieuw uitgebreid op:

"Some US officials have complained privately to the media that Ukraine had failed during training to master modern operations that combine mechanised infantry, artillery and air defence and were too risk averse in their approach. Ukrainian officials, meanwhile, have pointed out that American forces have themselves never conducted operations on battlefields like Ukraine’s, without air superiority, against a military the size and calibre of Russia’s, and against some of its most advanced weaponry and military technologies. (...) After early unsustainable losses, Ukraine has pivoted back to a campaign of attrition. (...) Crucially, it will depend on Ukraine’s allies increasing production of ammunition and other equipment to sustain an attritional war."

Samengevat: wil het Westen Oekraïne inderdaad blijven steunen, dan moet het bereid zijn een meerjarenplan toe te zeggen. Alles inzetten op 1 seizoensoffensief heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Bindende tip: als Oekraïne lang genoeg in de gratie van het Westerse publiek wil blijven, haal dan in GODSNAAM zo snel mogelijk die gefragmenteerde sociopaat Sarah Ashton-Cirillo UIT OFFICIËLE ROL als woordvoerder voor het Westerse publiek. Teksten als "Next week, the teeth of the Russian devils will gnash ever harder, and their rabid mouths will foam in uncontrollable frenzy. (...) Russia's war criminal propagandists will all be hunted down (...)," gepresenteerd in die overduidelijk geesteszieke, geaffecteerde stijl. Welke Oekraïense beslisboom accordeert die afstotelijke freakshow nou al maanden achtereen?