Elk gemotoriseerde voertuig direct op de rijbaan. Het verschil tussen voetgangers / fietsers en gemotoriseerde spul wordt te groot. Gecombineerd met gedrag, houding, respect (of gebrek aan) is elk voertuig een gevaar op de weg.

En wanneer gaat politie weer eens handhaven? Oh ja, dan moeten we die wel gaan aannemen, beter betalen én straffen uitdelen die ervoor zorgen dat die agenten niet twee keer per dag dezelfde dadertjes hoeven aanhouden en inrekenen.

De regelgeving loopt volledig achter de feiten aan en áls ze dan eens iets uitwerken, schrijven ze té specifiek over één type voertuig. De fabrikanten lachen er om, veranderen één of twee zaken en hup, de regel geldt niet langer voor het nieuwe ding.

En dan die omschrijving. Rijd (op je normale fietsje!) eens door een paar wijken in de grote steden en je ziet er minstens 40, 50 die aan deze gedetailleerde omschrijving voldoen. Uiteraard zullen er foto's zijn van de gezichten van deze kansenparels. Die zullen we wel rond kerst 2025, met blokje en geblurd, in de media terugzien. Hopeloos.

We kunnen ons hier druk over maken, maar 'we' hebben hier blijkbaar voor gekozen. Na 12 jaren is ook dit soort problemen niet langer meer aan te pakken in ons land. Het enige dat onze bestuurders / ambtenarij hier op kan antwoorden is:'we gaan die dingen belasten!'. Lekker geld binnenharken, het zal ze verder worst wezen.