We zijn er eindelijk achter wie er verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering en het zijn vleermuizen. De duistere fladderaars zijn de reden dat over een paar jaar Appelscha overstroomt, een bosbrand het centrum van Amsterdam verwoest en we allemaal een pijnlijke klimaatdood sterven omdat de thermometer twee graden hoger uitslaat. Een wereldwijde ramp die wij als het kleine Nederland eigenhandig kunnen voorkomen, ware het niet dat die vuile vleermuizen roet in het eten gooien. Die nestelen heel soms in uw spouwmuren en daarom moeten van de Raad van State alle spouwmuren nu een ecologisch onderzoek ondergaan voordat u ze kunt isoleren. Een onderzoek dat zo'n 5.000 tot 6.000 euro kost en meer dan een jaar kan duren en daarmee voorkomt dat ieder weldenkend mens ooit nog spouwmuurisolatie overweegt. Met als gevolg dat er onnodig veel energie verbruikt wordt, de aarde opwarmt en we binnenkort allemaal sterven zoals staat geschreven in de A12-profetieën. En dat is dus de schuld van de vleermuizen. En misschien een heel klein beetje de schuld van de groene brigades die zo veel milieumaatregelen in het leven riepen dat deze regelbrij inmiddels de eigen doelen tegenwerkt en de normale burger door het aangeplante bureaucratische bos de echte bomen niet meer ziet. Maar laten we vooral de vleermuizen de schuld geven, dat is veel makkelijker.