Shout-out naar Meneer in Rood Shirt wegens niet janken piepen huilen bij hulpinstanties/gemeente, maar zelf actie ondernemen. Per ongeluk je autosleutel weggooien in een ondergrondse huisvuil-containter. Ons overkomt het niet, maar shit happens nou eenmaal. En doortastendheid ook. Opeens heb je het: je kruipt die gore shithole met rottende etensresten, meurende poepluiers, gistende condooms, gedumpte babietjes & half opgegeten vega-maaltijden in EN JE HEBT GEWOON JE AUTOSLEUTEL TERUG! Wat een heerlijke Nederlander ben je dan. Deze meneer mag van ons iedere dag om 12:00 uur met 80 km/h over de A12! Held. (Via Agent Jeroen)