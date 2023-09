Geen ABS, geen stuurbekrachtiging, geen carbon keramische remmen, geen automatische versnellingsbak met flippers aan het stuur en met een beetje pech zelfs geen gordels: dit is racen uit de tijden van mannen (en vrouwen, we doen niet moeilijk, red.) met grote ballen. De tijden dat sterven in het harnas geen uitzondering was, maar ook de tijden waarin de motoren het beste klonken en 'milieueisen' nog niet in het reglement stonden. Met Astons, Ferrari's, Jaguars en Maserati's die destijds al duur waren en tegenwoordig volledig onbetaalbaar zijn, maar waar de coureurs wel mee over het circuit driften alsof het de Suzuki Swift van hun moeder is. Geen garage queens hier, maar de mooiste benzinezuipers die doen waar ze voor gemaakt zijn: snoeihard raggen tijdens het historische cosplay-feestje dit weekend op het Britse circuit van Goodwood. Zoals gebruikelijk uitstekend in beeld gebracht in bovenstaande livestream. De ideale compensatie voor uw F1-loze weekend.

