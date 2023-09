: Omdat de migratie laat zien dat er blijkbaar wel heel veel mogelijk is binnen korte tijd.

maar zielige asielzoekers waar maar 42 % na 5 jaar van werkt zijn natuurlijk veel interessanter dan oudjes die hun deel al gedaan hebben.

Daarnaast gaat het om werk visa's



Before you can apply for an Italy work visa, you have to make sure that you can. That’s because the Italian government only accepts work permit applications for a few months every one or two years, depending on Italy’s job market and the state of immigration.

This means that you can only apply for an Italy work visa if:

The Decreto Flussi is open

The yearly quota hasn’t been filled

You have an employer in Italy who will apply for your work permit (Nulla Osta)*

You are granted a work permit

Dus geen baan geen toegang. Niemand heeft wat tegen asielzoekers die daadwerkelijk wat willen toevoegen.