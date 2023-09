Het is dus niet alleen de moskee in de (multiculturele) Utrechtse wijk Lombok waar ze knettergek worden van de overlast veroorzaakt door overlastgevende asielzoekers. Ook de rest van de wijk wordt knettergek van de overlast veroorzaakt door overlastgevende asielzoekers. Want dat is wat overlastgevende asielzoekers doen: overlast veroorzaken. "Asielzoekers die geen kans maken op een verblijfsstatus in Nederland, zorgen al maanden voor overlast in Utrecht. 'Criminelen zijn het gewoon, die geen hulp willen', is Ugur (voorzitter van de winkeliersvereniging, red.) duidelijk." En het grappige is: ook burra Sharon Dijksma (Groep Timmermans) vindt dat er OPGETREDEN moet worden, maar kan niks door landelijke lethargie. Eric 'hoe meer asielzoekers hoe beter' van der Burg van de vvd zit namelijk op de knietjes te klappen - 'want we zit-ten al-le-maal e-ven recht!' "De ondernemers weten het zelf eigenlijk ook niet meer, wat ze moeten doen tegen de dagelijkse golf van winkeldiefstallen en bedreigingen, nu ook het aantal steekpartijen toeneemt en de sfeer hoe langer hoe vijandiger is." Eric van der Burg & vvd BEDANKT voor het kapotmaken van weer een wijk! Next.