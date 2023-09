Daarrrrrr is het langverwachte wiedergutmachungs(?)interview met Matthijs van Nieuwkerk, bekend van de gezellige werksfeer bij de VARA. Eerste dat opvalt: hij kleedt zich nog steeds als een in havermelk gedoopte druif. Interview, lang verhaal kort: met de cameraman had hij het alweer goedgemaakt, hij wist niet dat DWDD een burn-outfabriek was, hij schaamt zich kapot, het spijt hem, zijn eerste reactie was 'stom stom stom', stiekem toch bagatelliseren ("We weten inmiddels dat het er op meerdere werkvloeren zo aan toegaat"), hij weet niet of hij het Volkskrant-stuk als hoofdredacteur van Het Parool had afgedrukt, door zijn temperament was hij onredelijk, hij was op momenten een lul, hij heeft met oud-medewerkers van DWDD gesproken, hij heeft tegenwoordig een hond (Mick), hij weet nog niet of hij terugkeert op tv, hij wilde nog twee citaten anders zien, einde. Tsja tsja tsja. En nu?