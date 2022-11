Ik heb DWDD maar heel sporadisch gezien, het zelfgenoegzame stond me tegen. Ik had altijd de indruk dat er een heel leger aan would be schrijvers, theatermakers, columnisten, journalisten etc. omheen cirkelden, hopend op hun moment in de schijnwerpers. Op zich niet heel gek, want als je tijdens jouw item goed voor de dag kwam kon je er zomaar een carrière aan overhouden. Het programma had echt macht in de kunstsector. Dat zal ook wel bijgedragen hebben aan het opgeblazen zelfbeeld dat ook weer uit die tweede reactie spreekt.

Wat betreft de discussie MvN was een dictator vs de medewerkers zijn sneeuwvlokjes, het kan best allebei waar zijn. Laten we vooral dankbaar zijn dat hij niet meer te zien is.