Makkers en maten, even onder elkaar hè. Het alleenstaande leven valt niet altijd tegen, maar ook niet altijd mee. Bovenstaand aan het woord: jongste vrouwelijke self-made miljardair Whitney Wolfe Herd (wiki), mede-oprichter van Tinder en oprichter en CEO van Bumble, die dating app waarbij enkel en alleen vrouwen het gesprek kunnen openen. Het hele gesprek is de moeite waard, maar als zij het volgende over AI zegt, dan is dit binnenkort dus een geïntegreerde functie van heel veel dating apps:

"The average US adult single doesn't date because they don't know how to flirt, or they're scared they don't know how. What if you could leverage the chatbot to instil confidence, to help someone feel really secure before they go and talk to a bunch of people they don't know yet."

Kijk, je kunt ChatGPT-4 natuurlijk allang je openingen en reacties laten schrijven, maar dat is een externe dienst en bovendien niet helemaal wat Wolfe lijkt te bedoelen. De onderliggende vraag is: kan AI je helpen je succes op de online dating-markt te vergroten? De GeenStijl Vakgroep Romantiek denkt: ja.

Aantrekkingskracht in gesprekken op dating apps kent namelijk spelregels; dosering, toon, onderwerp, reactietijd, (geleidelijke) seksualisering, enzovoorts. Al die variabelen liggen zeer wel binnen het bereik van AI en AI is daarmee dus zeer in staat uw paringskans te vergroten. Maar goed, wat weten wij nou. Wat vindt u.

What's next, een AI die je leert niet racistisch te zijn!?!?