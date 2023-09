Lolkashenko, met afstand het grappigste 'Europese' staatshoofd voor en sinds Boris Johnson. Of hij nou ineens hout staat te hakken voor Europa, z'n eigen verjaardag viert, met een wijsstok naast strategische landkaarten z'n 'generaal's uit staat te leggen hoe Oekraïne verslagen moet worden, zegt dat hij lesbiènnes kan vergeven omdat hun aandoening de schuld is van waardeloze mannen, of zoals onderstaand reageert op de beschuldiging door een Duitse (en homoseksuele MinBuz) dat hij een dictator is; je kan niet boos op hem blijven.

En nu nodigt hij Polen dus ook nog eens uit als observerende partij bij militaire oefeningen van de 'Russische NAVO' die eigenlijk niet meer bestaat, namelijk de CSTO. Enorm genieten van dit Wit-Russische Minister van 'Defensie' gisteren: "“We've sent the invitation. There is no response so far. The exercise begins on 1 September. Let's see at what stage. There is still time till 6 September, till the last stage of the exercise. Feel free to come over. We are ready to show our openness."

