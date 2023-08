Jonge meiden, social media, een land in oorlog, vader kwijt; rouwverwerking kent nu eenmaal vele etages en sommigen worden langer bewoond dan anderen. Toch lijken de Oekraïense autoriteiten iets minder coulant. De dag na het voorval schreef de politie van Kiev in een Telegram-post: "Gisteren, rond 18.00 uur, zagen politieagenten, terwijl ze sociale netwerken in de gaten hielden, een video van twee meisjes die dansten op de graven van gevallen soldaten op een van de begraafplaatsen van de hoofdstad. (...) Binnen een uur werden de overtreders aangehouden. (...) Het tweetal hangt een huisarrest of gevangenisstraf van drie tot vijf jaar boven het hoofd." Ze hebben het er maar druk mee in Kiev, het in de gaten houden van sociale netwerken. De zussen hebben eergisteren een video geplaatst waarin ze hun excuses maken en om vergeving vragen - zie inclusief vertaling na de breek.

Arrestatiebericht van politie Kiev

De sorry

"My sister and I want to apologize to everyone, apologize for our thoughtless video. It was absolutely not our aim to denigrate anyone, least of all the memory of our fallen heroes. We understand that our actions had no place where our father is buried with other fallen defenders of Ukraine. We are sincerely sorry and asking to forgive our stupidity. We completely understand how shameful our act appears, and we are now ashamed. We are asking forgiveness from everyone who might have been offended. Please forgive us for this horrible mistake."