De boomers hebben een prachttiojd gehad... geen overvolle AZC's, op je 15e bier drinken, niet legitimeren als je de kroeg in wilde, geen helmplicht op je opgevoerde brommer, al die meiden topless op het strand, posters in bushokjes bleven gewoon hangen, leven was ongecompliceerd je had alleen jongens of meisjes, geen sluitingstijden, prestatiemaatschappij had niemand ooit van gehoord, slechts 12 partijen in 2e kamer, geen overheidsbemoeienis op pietluttigheden, geen veiligelanders, plofkraken, moskeeën, suikerfeesten, politie op de iftar ..... etc

Degene die wat te zeiken heeft over boomers hunkert eigenlijk zelf naar die vrijheid die zo kenmerkend was voor de boomersgeneratie.. allemaal jaloezie.