Het asielbeleid is pure waanzin. Iedereen mag binnenwandelen en hoeft nooit meer weg. Het is vrij letterlijk de uitverkoop van een land - doen alsof het land bij toeval geworden is wat het is en dat het niet uitmaakt of er Nederlanders of pakweg Nigerianen of Afghanen wonen.

Mensen met papieren, mensen zonder papieren. Criminelen, oorlogsmisdadigers, mensen met psychische klachten, mensen met een laten we zeggen wat andere kijk op vrouwen.

Vergis je niet, in de hele wereld kijkt men naar Europa en denkt men: waarom in Godsnaam? Je gelooft toch niet dat je zomaar pakweg Argentinie, Japan, Australie of Saoedi-Arabie binnenwandelt?