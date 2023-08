Terwijl u inschakelde voor een treurig nieuw seizoen van Op1 of het oneindige gebabbel bij Humberto, keken jonge mensen (iedereen die de floppy disk alleen kent als opslaan-icoon, red.) hun entertainment in minder lineaire vorm. Bijvoorbeeld bij Youtube-koning MrBeast die in zijn laatste miljoenen dollars kostende video een persoon uit ieder land ter wereld haalde om tijdens een reeks uitdagingen te strijden voor een hoofdprijs van 250.000 dollar. Dat is niet alleen een productie waar onze prehistorische tv-zenders enkel van kunnen dromen, maar deze combinatie van Spel Zonder Grenzen (Henk Krol remembers, red.) en Squid Game scoort ook kijkcijfers waar televisiebobo's harde straalpalen van krijgen. De show werd dit weekend direct de Youtube-video met de meeste views in de eerste 24 uur ooit en momenteel staat de teller al boven de 80 miljoen kijkers. Het probleem is alleen dat een Amerikaan bepaalde hoe de wereld eruitziet en dat toont een opvallend wereldbeeld via de gebruikte kaarten. Zo is de Krim in MrBeasts wereld een onderdeel van Rusland en nog discutabeler: Taiwan wordt bij China gerekend terwijl Hongkong juist een aparte natie vormt. Dan is er nog Groenland dat plots bij Canada hoort en voor het land Georgië is de vlag van de Amerikaanse staat Georgia (classic) gebruikt. Over vlaggen gesproken: de nieuwe Taliban-vlag wappert boven Afghanistan, dus de haatbaarden kunnen ook op de erkenning van Jimmy rekenen. Hetzelfde geldt voor Kosovo en Palestina die door de Amerikaan als onafhankelijke landen worden gezien, al moet de laatste het zonder de Gaza-strook stellen. Dit is de geopolitiek situatie volgens de like-and-subscribe-generatie. Bij genoeg duimpjes kunt ook uw vrijgevochten staat erkend worden. Oh en mocht u willen weten of de nationale driekleur in de top moet: de Nederlandse deelnemer viel al in de tweede ronde af, dus die zette ons niet op de kaart.

Onze oosterburen: de VS

Elke keuze hier is sowieso fout