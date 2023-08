Het is ons wat, met die F16's van ons. Russen helemaal boos. Proberen ze het Ministerie van Justitie en Veiligheid en een of andere bank aan te vallen. En welke website gaat weer als eerste met de kont omhoog? Vlaardingen24. Onze op een na favorietste regio Rijnmond-site, de belangrijkste kritieke digitale infrastructuur voor een aantal mensen uit Vlaardingen. Bekend ook van de trollende D66-fractievoorzitter Koen Kegel, wiens naam klinkt als die van een hoofdpersoon in een jeugdboek die na een imposante jeugdcarrière bij VFC, via de Rotterdamse jeugdselectie, een trainingskamp in het buitenland (met een mysterie), een avontuur met een zeilboot en een positiewisseling (van midmid naar spits) de winnende maakt namens FC Barcelona in de finale van de Champions League. ENFIN, Vlaardingen24 dus. Offline gehackt door snoeiharde digitale hooligans uit Rusland. Al die berichten over het Krabbepark, de Snuffelmarkt op het Veerplein en de bijeenkomsten in ontmoetingscentrum De Bijenkorf ook. Vreselijk russofoob! Bah!

