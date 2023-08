Per direct kunnen er bij de Algemeene Nederlandsche Wielrijders Bond geen verzekeringen meer worden afgesloten voor fatbikes. En dat is mooi, want wat de ANWB daarmee eigenlijk zegt is dat we die door Pol Pot, John Kemp Starley, Adolf Hitler, de gebroeders Carlier en voetbalhooligans van alle profclubs ontwikkelde debielmobiel voor idioten, asocialen, engnekken en stakkers binnenkort niet meer in het straatbeeld gaan zien. Nooit meer overhoop gereden worden door Fukkie van 6 die de fiets van papa Rodney mocht lenen, nooit meer zo'n scheldende en tierende frikandel op een fiets achter je op het fietspad, nooit meer zo'n heftig ongestelde snuifbek uit een "volksbuurt" achter je bij het stoplicht. Wat is nu het geval? Fatbikes zijn niet meer te verzekeren omdat ze zo interessant zijn voor gajes. Gajes steelt die fietsen van gajes, waarna het bestolen gajes weer ander gajes gaat bestelen, en dan gaat gajes weer de fiets pikken van gajes EN ZO GAAT HET MAAR DOOR in het carnaval van gajes, ongemak en gedoe. Een vicieus cirkeltje in het verdriethoekje van de hel met heel veel gajes, fatbikes en muziek van Di-rect. We zullen de fatbike enorm gaan missen. MAAR NIET HEUS, want de fatbike is een creatie van de duivel en we zullen met onze dunne bandjes rondjes fietsen over z'n lelijke graf.