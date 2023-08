Het is lastig om het exacte salaris van Eurocommissarissen te achterhalen, want waar je sommige schalen met één Googleslagje kunt ophalen, zijn die van de EC-bobo's niet zomaar in een tabelletje gezet. Bovendien krijgen die mensen niet alleen salaris, ze hebben ook 'recht' op zo veel toeslagen dat ze zelfs toeslag krijgen op sommige van die toeslagen. Letterlijk: Expatriation allowance equals 16 % of the sum of your total of your basic salary, household allowance and dependent child allowance. Vertaald: hij heeft recht op 16 procent toeslag omdat hij niet in Nederland werkt, en die 16 procent werkt ook door in zijn huishoudtoeslag en EU kinderbijslag (al zal ie op die laatste geen recht hebben). Bron van deze info is de niet superheldere maar ook niet supervage site EUemployment.eu.

Als feit weten we: in 2019 onttrok Frenkse al 360.000 euro per jaar aan de koopkracht van Europese belastingbetalers met een echte baan, maar dat is dus zonder toeslagen en zonder jaarlijkse en meerjaarlijkse budgetverhogingen die de semi-democratisch gesanctioneerde bestuursmaffia in Brussel zichzelf cadeau doet. Alleen al dit jaar kreeg hij er 1800 euro per maand bij na een "inflatiecorrectie" van 7 procent, oftewel vijf keer het Bulgaarse minimumloon. Een oprechte optelgok is dat Timmerfrans op dit moment ongeveer vier ton bruto per jaar ontvangt, en dat daar nog zeker een ton aan vergoedingen bovenop komt. Als Commissaris wordt ie natuurlijk ook constant rondgereden en -gevlogen, hoeft ie z'n eigen natjes en droogjes niet te verzorgen en is zijn garderobe ook onder het vinkje "representatiekosten" af te boeken bij u, de belastingbetaler. Grosso modo schatten we ONZE nationale Eurocommissaris op een half miljoen per jaar.

Nou. Dat monstersalaris heeft hij dus opgezegd omdat hij toe was aan een nieuwe uitdaging, maar niet getreurd: hij gaat een campagne in voor GroenLinks (de PvdA is opgeheven) met behoud van wachtgeld. Niet alleen kan dat bedrag in totaal oplopen tot boven een half miljoen euro, zelfs als hij over vier maanden gekozen wordt tot volksvertegenwoordiger blijft zijn recht op EU-wachtgeld intact. Dat is nog eens een lekker veilige sprong in het diepe! Uiteraard was er verontwaardiging bij de voorspelbare haatzaaimedia over deze schofterige kasgraai, zoals bij De T. en bij De GeenStijl. Maar hoe reageerden andere serieuze media op de manier waarop hun gedoodverfde premierskandidaat van twee walletjes vreet? De man wil immers premier worden en verdient het dus om goed tegen het licht gehouden te worden. Derhalve, een OVERZICHT:

Het linkse Partijblad: niks

De linkse Staatsomroep: niks

De linkse rooksalon van Mediahuis: niks

De linkse DPG Klimaatfolder: niks

Het linkse RTL Lifestyle: niks

De linkse DPG Knip- en Plak Kappersblaadjes: niks

Eén keurige linkse jongen op Twitter:

En deze gepikeerde passant op X.com:

Officiële reactie Frans Timmermans:

