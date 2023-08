Pieter Omtzigt is even afgekoppeld, doet-ie 't of doet-ie 't niet wordt naar verwachting op zijn vroegst volgende week vervolgd. NRC duikt tot die tijd in het stemgedrag van Omtzigt sinds hij op eigen benen staat i n de hoop hem ergens mee onderuit te kunnen halen omdat er over een eventueel verkiezingsprogramma niets valt te zeggen. Uit de verzamelde data blijkt dat qua dat stemmen de SGP de partij is waarmee Omtzigt met 81 procent het meeste overeenkomt. Kort daarop volgt BBB (80 procent). Zijn opgestoken hand komt het minste overeen met die van FvD (57 procent) en PVV (63 procent). Niet bepaald handig plaatje hier, een donkere kleur betekent dat de twee partijen vaak dezelfde keuze maken. Al met al behoort Omtzigt tot de oppositiepartijen iets rechts van de regering maar is hij weer 'een stuk gematigder dan PVV, FvD, JA21 en de Groep Van Haga'. Eigenlijk is Omtzigt moeilijk te plaatsen op een links of rechts-schaal, schrijft de courant. En daar is nog een reden voor.

GOH!

En je werk doen ziet er zo uit