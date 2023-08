Zoekt u even mee? Roomblanke knaap met donkerblond haar gehuld in The North Face-jas, blauwe spijkerbroek en witte sneakers gaat zaterdagochtend 22 juli rond zes uur in de ochtend he-le-maal los op het Museumeiland voor Groningen Centraal Station. Of zoals de politie het beschrijft:"In een plotselinge geweldsexplosie zien we de verdachte naar voren springen en uithalen richting het slachtoffer. Na een aantal klappen valt het slachtoffer op de grond. Even lijkt daarmee de vechtpartij voorbij, maar de verdachte blijft agressief en slaat even later het slachtoffer opnieuw naar de grond. Daarna blijft de man op hem inslaan, waarbij het slachtoffer ernstig gewond raakt." Wanneer de verdachte zijn bloeddorst gelest heeft, loopt hij met twee anderen verder naar het station waar u hem wellicht in één van deze vertrekkende treinen bent tegengekomen. Succes!

UPDATE: Dat ging lekker snel, knakker in kwestie heeft zich bij de politie gemeld