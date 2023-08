Er is een duidelijke slecht in deze oorlog en dat is Rusland die de landgrenzen van Oekraïne niet respecteert en onder verschillende valse redenen het land is binnengevallen. Er is een actieve campagne dat als Oekraïne buiten de Russische invloedssfeer valt, Oekraïne dan maar helemaal kapot moet. Zo hebben ze even een dam van een van de grootste waterreservoirs op aarde opgeblazen. Er zijn dorpen met Oekraïeners bewust uitgemoord waarbij soldaten de opdracht op zowel kinderen als vrouwen te schieten. Rusland is een gansterstaat die momenteel actief het fascisme praktiseren voor kort en snel resultaat. Het is gewetenloos.

Laten we eerlijk zijn. Enige dat Oekraïne de afgelopen 15j ambieerde is los te komen van de Russische invloedssfeer en zodoende net als Polen, Roemenië, Bulgarije en andere voormalige sovjetrepublieken de weg naar welvaart in te zetten.