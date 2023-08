:

Maar er zoveel 'schimmigs' aan dit stel. De reden die ze opgeven voor hun vlucht uit St.Petersburg is dat één van hen bang was een oproep voor het leger te krijgen na de inval van Poetin in Oekraïne. Toen zijn ze naar Georgië gegaan; problem solved, zou je zeggen, maar nee, helemaal pas in Nederland waren ze kennelijk echt 'veilig'. Niets over hun reis naar Nederland: hoe zijn ze hier terecht gekomen? Zijn ze in dobberbootjes vanuit Turkije overgestoken? Of vanaf de Afrikaanse noordkust? Hoe?

Dan die specialist in Den Haag. Daarom weigerden ze die aangeboden woning in Geleen (met als bijkomende reden dat er in hun ogen daar ook niets te doen is voor lhbti’ers). Maar nu die andere behandeld gaat worden voor zijn 'angstklachten' in Groningen is dat 'Den Haag argument' kennelijk komen te vervallen. En die ''suïcidale gedachten van Nate werden beïnvloed ‘door zijn huidige woonsituatie en mogelijk een verplichte verhuizing naar Geleen''. Dit zegt Nate kennelijk als het stel geconfronteerd wordt met een mogelijke verhuizing naar Geleen: "Ik pleeg zelfmoord als we naar Geleen moeten’, beet Nate een medewerker van het COA toe.'' Hij zet zijn 'suïcidale gedachten' ongegeneerd in als pressiemiddel: pure chantage.

En dan geld: eerst hebben ze genoeg geld om de rugspecialist van Natasja in Den Haag uit eigen zak te betalen: ''Ik heb toen een kliniek gebeld die niet door de verzekering werd gedekt. We betalen het zelf.", en nu ze uit de opvang gezet dreigen te worden, gaan ze proberen op eigen houtje woonruimte in Groningen te zoeken: ''We hebben een beetje geld’, zegt Natasha. ‘Doordat we minder voedsel kopen’, zegt Nate.'' Maar wel een specialist zelf bekostigen?

Dit 'narratief' rammelt werkelijk aan alle kanten, en ik wil best geloven dat ze het te verduren hebben in het opvangcentrum van de kant van andere - lees: islamitische - asielzoekers, maar ik vind dit een onbetrouwbaar, onsympathiek stel 'asieleisers', waar hun seksuele voorkeur niets mee te maken heeft.