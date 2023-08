De fenomenale Will Oldham met z'n karakteristieke kop heeft als Bonnie Prince Billy weer eens een beuker van een album de wereld in gejaagd. Prachtig, breekbaar en emotioneel, uitstekend voor een regenachtige schijtochtend die wij in Holland de hele fokking zomer al hebben weg te verdrinken - al moet u zelf maar bepalen wanneer het eerste blik 8.6 Original Krachtig open gaat. Het gaat het in ieder geval heel goed doen bij Samantha, het prachtige Crazy Blue Bells hierboven bijvoorbeeld, let maar eens op. Ook nieuw en prachtig, een kluisuitgave van Neil Young, net zoals het mooie Homegrown uit 2020: Chrome Dreams. Het was de bedoeling de plaat uit te brengen in 1977, kwam er nooit van, er verschenen wel bootlegs en natuurlijk livemateriaal, en in 2007 verscheen Chrome Dreams II. Maar nu is er dus Chrome Dreams I, hoera en vier feest, met klassiekers als Pocahontas, Like a Hurricane en het magische Powderfinger (hieronder). Meer weekendmuziek na de klik!

The Hives (garage)

Jungle (ambient)

Neal Morse (erg Amerikaans)

Reason (hiphop)

The Sherlocks (indie)

Starbenders (slowpokerock)

Trippie Redd (gedoe)

Public Image Ltd (postpunk)

G Flip (meuk)

Fredo (rap)