Feit: AI gaat veel sneller dan we denken.

Vanmiddag moest mini-schizo een motiviatie voor iets schrijven. IN plaats van daar tijd in steken, werd er tijd in een goede opdracht gestoken voor de AI, die daarna een perfecte brief schreef.

Ik vermoed, dat die brief vervolgens door een algoritme wordt getrokken, zeg maar een enigszins domme AI, die de motivatie beoordeeld.

Het is wachten tot de AI zelf een voorstel gaat doen om te schrijven.

'Eenzame, ik heb je internet activiteiten de afgelopen tijd geobserveerd en ik stuur straks een mail naar dit bedrijf waar je aan de slag kunt.'