Typische insteek van Nieuwsuur. De interviewer had ook voor kunnen kiezen om na te gaan:

- hoever de azc-er mag gaan m.b.t. het indringen in andermans huis en wat dit gedrag doet met de mensen in die plaatsen

- hoever de azc-er mag gaan m.b.t. het stelen van andermans eigendommen en wat dit gedrag doet met de mensen in die plaatsen

- hoever de overheid mag gaan m.b.t. het laten afweten van het nemen van passende maatregelen

- hoever de overheid mag gaan m.b.t. het binnen laten van azc-er in de wetenschap dat er een tekort is aan opvangplaatsen

Lijkt op wat er aan de andere kant van de oceaan gaande is. Illegalen die de grens tussen Mexico en VS oversteken. Die worden door de republikeinse gouverneurs met busladingen verplaatst naar California en NY. Beide staten worden geleid door de democraten. Die roepen heel hard van de daken dat iedereen welkom is, maar wanneer men de illegalen in hun steden dropt vindt men dat een stuk minder prettig. Randstedelingen die bepalen wat goed is voor NL en dan toch vooral de illegalen opgevangen wil zien op het platteland.