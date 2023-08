Wat wil?

Charles McGonigal was in 2016 achtereenvolgens de FBI Section Chief of the Cyber-Counterintelligence Coordination Section of the Counterintelligence Division en Special Agent in Charge of the Counterintelligence Division for the New York Field Office aangewezen door James Comey. In die hoedanigheid was hij een van de eerste FBI officials die wist van de verdenking van Russische samenwerking tegen Trumps campagne-adviseur George Papadopoulos. In 2020 getuigde FBI Deputy Assistant Director Jonathan Moffa dat de email die hij in juli 2016 van McGonigal ontving "contained essentially that reporting, which then served as the basis for the opening of the case." Die 'case' verwijst naar de zaak die in 2017 werd overgenomen door special counsel Robert Mueller die uiteindelijk, in april 2019 resulteerde in Trumps TOTAL EXONERATION én daarna de vaststelling dat de FBI dit onderzoek op volstrekt ondeugdelijke gronden gestart was.

Maar voeg daar dus nog eens het volgende element aan toe: Charles McGonigal werd in januari 2023 zélf dus gearresteerd op verdenking van Russian Collusion en is nu voornemens schuld te bekennen op de aanklacht dat hij werkte voor Russische oligarch Oleg Deripaska die dus zélf op een sanctielijst stond voor vermeende inmenging in de verkiezing van 2016 die McGonigal onderzocht.

McGonigal wordt in relatie tot Deripaska verdacht van "violating US sanctions, conspiracy, and money laundering" en daarbij zou hij $250.000 hebben aangenomen van een Albanese inlichtingenwerker. Maar het allerleukste is natuurlijk: Hunter Bidens dochters en McGonigal dochter speelden tussen 2014 en 2015 in hetzelfde Lacrosse-team.

Trump ruimtelijk als altijd: "May he rot in hell"

