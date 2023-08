Zo en dan nu een blokje EDUCATIE in de categorie 'Creatief met Creationisme'. Wat we hebben het wel altijd óver die transgenders, maar we luisteren zo weinig náár transgenders. Nou, hierboven zitten er een paar, in twee categorieën: tevreden met de transitie, en spijt van de versnijdenis. Levert serieus goeie en open discussie op (dus het kán wel). Spoiler: De notoire intolerantie van transgenders wordt ook aangetoond. Tevens erkennen zowel de tevredenen als de spijtversnedenen dat sociale media een negatief, besmettelijk effect hebben op kinderen en pubers - hetgeen leidt tot een toename in transgenderisme, maar ook een organisch aangroeiende playlist met spijtvlogs en daaruit voortvloeiende tranentrekkende getuigenissen in hoorzittingen. En of we Dat Wel Moeten Willen, met ons allen.

Nu we toch in het glitterthema zitten, komen we ook nog even terug op de blootbotenparade van afgelopen weekend, waarvan onze stijlloze tijdlijn al liet zien dat er steeds minder homo's op hun eigen feestje komen omdat QT, BLM & de Belastingdienst hun eigen versie van ontdaan zijn willen etaleren aan de samenleving en daarvoor bijna alle potten & poten overboord hebben gezet. Er is aanvullend bewijs opgedoken bij die ongezien door ons bewezen theorie: "Tijdens de Canal Parade voeren deze keer nog maar drie boten vanuit de homohoreca mee, namelijk van het Amsterdamse cafe 't Mandje, het Utrechtse café Kalff en de Rotterdamse foodbar FERRY. Dit is waarschijnlijk het laagste aantal ooit, terwijl de Amsterdamse Pride in 1996 juist vanuit de homohoreca was opgezet, om de vrijheid en diversiteit te vieren en de stad daarmee een aantrekkelijke bestemming te laten zijn voor homotoeristen." [Bron: de hoofdstedelijke homo-horeca.] En nee, dat ligt niet aan het 'hogere inschrijfgeld', want ekte ekte andersneukenden krijgen korting. Pride is gekaapt door bedrijvengeld, geënterd door de genderwaanzin en thans bijna gezonken.

Tot slot een grapje dan maar, want het blijft wel een kroeg dit.

Muzikale side story in de jukebox:

Dit heerschap is R&B-zanger uit de kweelcategorie genaamd Ne-Yo, en die had zich uitgesproken tegen het transitioneren van kinderen. Daar kwam kort daarop natuurlijk een dikke vette spijtbetuiging over, want zulks eist het meningenmarxisme van het transactivisme. Maar, PLOT TWIST! Die spijtbetuiging was door zijn publicist geschreven en Ne-Yo is het er niet mee eens:

"I need you all to hear this from the horse's mouth, not the publicist's computer. I do not apologize for having an opinion on this matter." En zo krijgt de muzikant uit het genre van de non-descripte liftmuziek voor het onderbewustzijn in kledingwinkels toch de handjes op elkaar in deze ouwemannenkroeg voor verstokte Dire Straits-grijsdraaiers.