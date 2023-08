Dokken Elon!

Litigeren kun je leren met Laurens! Ongetwijfeld zonder enig overleg met zijn juristen, CFO of kennis van Twitters personele bandbreedte bood Elon Musk gisteren aan: "If you were unfairly treated by your employer due to posting or liking something on this platform, we will fund your legal bill. No limit. Please let us know." Een plan hoeft niet perse goed te zijn om een goed plan te zijn, zeg maar. En uiteraard weet ook niemand wat de procedure is als het een post betrof die Twitters eigen voorwaarden schendt.

ENFIN, dag later (vandaag) staat de rij natuurlijk al tot om de hoek. Bovenstaand houdt bijvoorbeeld Laurens Buijs alvast de hand op. Even als geheugensteuntje: Laurens is niet ontslagen omdat hij 'woke bekritiseerde'. Laurens is ontslagen omdat het een ongekalibreerde idioot is die even coherent uit zijn ogen kijkt als Wassila Hachchi. Of zoals de rechtbank dat noemde: "diens grensoverschrijdende communicatie en weigering zich te houden aan instructies van de UvA."

