Maar ja, daar zit 'm nou juist het probleem. Wat is in deze tijden van wokeness de redelijkheid? Als ik het goed heb lag de aanvaring die Peterson met zijn universiteit had, het begin van zijn carrière (die volgens mij over zijn houdbaarheidsdatum heen is, maar dat terzijde), in het feit dat hij met verdomd goede argumenten de redelijkheid van de instructies die hem werden opgedragen in twijfel trok. Ik vrees dat ook de rechter de neiging kan vertonen om woke instructies die in veler ogen abject zijn als volstrekt redelijk te kwalificeren. Zag gisteren een tenenkrommende docu over het 'inclusieve' beleid van het Stedelijk dat in de ogen van de opgevoerde deugdzamen als meer dan redelijk wordt gezien. Zie als medewerker maar eens te protesteren tegen de expositie van een zwarte kladschilder die de ruimte krijgt omdat-ie zwart is. Kirac heeft over dit onderwerp een prachtige aflevering gemaakt waarin de ruzie die ze kregen met leiding en woke studenten van het Rietveld breed geëtaleerd wordt.