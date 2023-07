Ton F. van Dijk zegt het dus dan is het zo: Wassilla Hachchi daagt Rob Jetten uit voor het lijsttrekkerschap van D66. En dat is heel erg grappig en wel hierom: Hachchi was van 2010 tot begin 2016 Tweede Kamerlid voor D66, verliet middels legendarisch kattebelletje plotsklaps de Kamer om campagne te gaan voeren voor Hillary Clinton. Totaalruzie met D66 die haar wilden royeren want wel wachtgeld pakken maar Hachchi was de partij te vlug af door zelf het lidmaatschap op te zeggen en toen even stil maar toen Alexander Pechtold vertrok was ze opeens weer terug. Om twee jaar later alsnog de bakens te verzetten en te kiezen voor Donald Trump en Thierry Baudet want: "Ontwaken is wat we nodig hebben om een paradigma verschuiving te omarmen en onze democratie en haar politiek te transformeren." Eind vorig jaar verschoof het paradigma nog meer toen ze mede-eigenaar van Fatima Haar & Huidverzorging werd om zich vervolgens afgelopen maand ook nog eens tot de islam te bekeren (Leuk voor Fonda Sahla! red.). Kan dat allemaal zomaar horen we u vragen. Ja dat kan want volgens Rob is de instemming van 1 procent van de D66-leden voldoende om mee te doen aan de race. Nieuwe energie voor Nederland dus, laat iedereen vrij maar niet vallen en nu vooruit want het paradigma verschuiven is het nieuwe wakker worden!