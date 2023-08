De Nieuwe Bestuurscultuur, we weten allemaal onderhand wel wat dat is: politici doen wat ze zelf willen, schakelen zo veel mogelijk controlemiddelen uit, doen of hun neus bloedt als ze betrapt worden en als de burger vervolgens het vertrouwen verliest, laat je een tegen ontslag beschermde ambtenaar in NRC uithuilen over wappies & wantrouwen. Ziedaar Nederland na 5262 jaar Rutte: uiteindelijk is het allemaal de schuld van de burger.

Mocht dit nou nog steeds een beetje ingewikkeld klinken, we hebben een glasheldere lokale casus uit Castricum. Die hadden een gemeentesecretaris ad interim ingehuurd, ene Wim van Twuijver, om het gat te vullen tussen de vorige gemeentesecretaris en de volgende. Er werd een bureau ingehuurd, CTMH, om een geschikte gemeentesecretaris te zoeken. Eigenaar van dat bureau: ene Wim van Twuijver, die daarmee 15.000 euro bovenop zijn ad interim functie als gemeentesecretaris ontving. De bedoeling was dat Wim van Twuijver zes maanden gemeentesecretaris zou zijn, maar dat werden er veertien voordat wervingsadviseur Wim van Twuijver een opvolger vond voor gemeentesecretaris Wim van Twuijver. Bent u daar nog?

DESGEVRAAGD liep Rens Blom van Nieuws Uit Castricum tegen de Nieuwe Bestuurcultuur aan toen hij integriteitsvragen stelde: de gemeente wilde eerst niet antwoorden, kwam toen met een ja duh-smoesje (wervingsadviseur Wim van Twuijver kent de functie van gemeentesecretaris Wim van Twuijver goed van binnen - joh!). Na vasthoudend doorvragen bekende de gemeente dat er geen aanbesteding was uitgeschreven en dat de offerte van wervingsadviseur Wim van Twuijver om een vervanger voor gemeentesecretaris Wim van Twuijver te zoeken intern is ingediend & goedgekeurd. De gemeente betreurt de ontstane ophef en gaat het wervingsproces in de toekomst "wellicht anders aanpakken"...