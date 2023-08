Ja natuurlijk zijn er mensen nodig die als ambtenaar bij de overheid werken maar Lauren schrijft:

‘dat demotiveert jonge ambtenaren die zich inzetten voor Nederland’.

… die zich inzetten voor Nederland … Dan denk ik: Kom op zeg!

Het doet me denken aan het interview met Kauthar Bouchallikht, afgelopen kerst in Volkskrant Magazine, waar ik een reactie op schreef die niet werd geplaatst door de Volkskrant.

Hieronder volgt mijn reactie aan haar, die wellicht ook een antwoord is op de gevoelens van miskenning onder jonge ambtenaren als Lauren.

“Kauthar doet in Volkskrant Magazine haar beklag over mevrouw … x… Ze vraagt zich af wat mevrouw …x… voor Nederland doet, terwijl zij zich inspant als volksvertegenwoordiger.

Ik kan haar uitleggen ‘wat vrouwen als …x… voor de Nederlandse democratie deden en doen.

Ik groeide op in een groot gezin in Amsterdam Oud-West. In een te klein huis, met slechte voeding en nauwelijks speelgoed. Ik speelde met mijn broertje, zonder ruzie en met overleg. Ik was 6 jaar toen hij mee mocht naar onze kerkdienst. Na afloop nam mijn vader, een koorzanger, hem mee en ging met hem het altaar op. Ik wilde ook mee. “Dat mag niet”, zei mijn vader. Ik vroeg waarom. “Jij bent een meisje”, antwoordde hij. Maar waarom ‘meisje zijn’ een toegangsverbod voor het altaar inhield, begreep ik niet. Ik vond mijzelf namelijk groter en verstandiger dan mijn broertje. Hij werd 5 en kreeg meccano. Mijn vader deed voor, hoe je een hijskraantje kon maken. Ik wilde meedoen. Mijn broertje weigerde: “Nee, dit is niet voor meisjes”. Ik keek mijn vader aan. Die lachte verlegen, maar zei niets. Ik droop af en voelde me ‘tweederangs’. En al ben ik ‘wit’, ik kan invoelen wat mensen als Akwasi, Sylvana en Kauthar gevoeld hebben toen ze beseften tot een mens-categorie te behoren die als ‘minder’ wordt gezien. Dat besef is fnuikend voor je gevoel van eigenwaarde.

Een paar jaar nam ik genoegen met mijn lot. Mijn moeder werd rolmodel. Maar er bleef iets knagen. De enige boeken die ik uit de bibliotheek wilde lenen, waren delen van ‘de heldenserie’ over o.a. Nobel, Livingstone, Amundsen, Nightingale en Curie, en Curie werd rolmodel. Ik wilde scheikunde studeren en een medicijn tegen kanker uitvinden. Het liep anders. Mijn vader kreeg een hersen- en hartinfarct en werd ontslagen. Daarop koos ik een korte lerarenopleiding en financierde deze met een leen-beurs en bijbaantjes. Een van mijn bijbaantjes was ‘koffiemeisje’ op het hoofdkantoor van ABN. Als ik met de koffiekar langskwam, roddelde een groepje jongens en meisjes minachtend in het engels(!) over mij. Ik hield ‘het hoofd hoog’ en bedacht dat ze te dom waren om te zien dat ik ze verstond. Later, na ‘dolle mina’, wilde ik verandering: een ongedeelde wereld van arm en rijk, ‘zwart’ en ‘wit’, mannen en vrouwen, gelovigen en ongelovigen. Ik besefte dat ik een strijd aanging waarin ik me dubbel zou moeten bewijzen.

Ik werd op mijn school de eerste docent die na zwangerschap haar baan niet opgaf. Mijn directeur wilde dat ik ontslag nam. Ik weigerde. Als moeder moest ik me ‘drie keer bewijzen’ en werd gediscrimineerd. Terwijl collega’s vrij kregen om met vrouw en baby naar zuigelingenzorg te gaan, werd ik vals beschuldigd van ‘thuisblijven voor mijn zieke kind’. Na ‘9/11’ werd ik voor ‘hoer’ uitgescholden als ik in zwartleren jas over straat fietste. Jongens scandeerden ‘hoer, hoer!’ in het trappenhuis van de school waar ik docent was en ik werd in de gangen bedreigd. Eenmaal werd ik ingesloten en met een mes bedreigd. Ook hoorde ik een leerling op de tramhalte zeggen: ‘Zullen we haar een duwtje geven?’. De directie deed niets en zei: ‘Ga maar naar de politie’.

Vele vrouwen gingen jullie voor. Zij wisten dat je met klagen het tegendeel bereikt van wat je beoogt. Ik heb ruim 40 jaar werk in het onderwijs volgemaakt, met steeds mijn ideale ‘mensenwereld’ in gedachten. Ik spande mij in voor al (!) mijn leerlingen.

Dit is een voorbeeld van wat vrouwen zoals …x… voor Nederland hebben gedaan.”

Dus zeg ik nu tegen jou Lauren: niet zo zeuren, een beetje flinker alsjeblieft!